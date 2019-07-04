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Новости. Общество
09:17, 04 Июля 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЦИК Карелии и "Почта Банк"договорились о переходе на безналичную оплату труда членов избирательных комиссий

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Во вторник, 2 июля, состоялась встреча Председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина с представителями ПАО "Почта Банк", в рамках которой был подписан протокол реализации мероприятий по переходу на безналичный расчет при оплате труда членов избирательных комиссий Карелии.

В Республике Карелия в ходе избирательных кампаний федерального и регионального уровня в участковых избирательных комиссиях работают более 4 тысяч человек. Проект позволит сделать процедуру перечисления оплаты труда членов УИК абсолютно прозрачной.

ПАО "Почта банк" использует для организации операционных офисов почтовые отделения, которые есть в большинстве поселений республики. В Петрозаводске аналогичное соглашение по безналичной оплате работы членов участковых избирательных комиссий достигнуто с ПАО "Сбербанк".

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Комментарии

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zanoza
2019-07-04 11:09:20
"Белую" часть оплаты проведут через банк, а "серую" (за молчание и подтасовку данных) как всегда в конверте :)
кир
2019-07-04 11:30:21
zanoza, не ври. Нет никакой массовой подтасовки. Может по твоему и на "Бессмертный полк" подтасовки делают? Либералы хотят, чтобы так было. А ты подпеваешь по глупости своей.
zanoza
2019-07-04 12:17:51
кир, ну ты и сравнил! Хотя чего от тебя ещё ожидать! Ты такой предсказуемый :) Вообще-то мы живём по либеральной конституции (это так для размышления, если есть чем мыслить)
pupsik
2019-07-04 09:39:17
к чему это?
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