ЦИК Карелии и "Почта Банк"договорились о переходе на безналичную оплату труда членов избирательных комиссий

Во вторник, 2 июля, состоялась встреча Председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина с представителями ПАО "Почта Банк", в рамках которой был подписан протокол реализации мероприятий по переходу на безналичный расчет при оплате труда членов избирательных комиссий Карелии.

В Республике Карелия в ходе избирательных кампаний федерального и регионального уровня в участковых избирательных комиссиях работают более 4 тысяч человек. Проект позволит сделать процедуру перечисления оплаты труда членов УИК абсолютно прозрачной.

ПАО "Почта банк" использует для организации операционных офисов почтовые отделения, которые есть в большинстве поселений республики. В Петрозаводске аналогичное соглашение по безналичной оплате работы членов участковых избирательных комиссий достигнуто с ПАО "Сбербанк".