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ЦИК Карелии объявил результаты голосования по поправкам к Конституции в республике

Новости. Общество
07:59, 02 Июля 2020
фото: "Республика Карелия"/vk.com/gov_karelia_ru
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В Карелии за поправки в Конституцию РФ проголосовали более 70% избирателей.

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

 

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