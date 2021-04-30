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Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель

Новости. Погода
16:52, 01 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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В Карелию идет южный циклон по имени «Даниэль» со снегом и сильным ветром.

По предварительным прогнозам, 4 мая в Петрозаводск может прийти южный циклон по имени «Даниэль». Ничего хорошего по меркам весны в город он не принесет. Об этом пишут в группе «Погода в Петрозаводске и Карелии».

«Ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель. Сильный северо-восточный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с, а порывы до 17-20 м/с. Температурный фон ожидается в пределах +1...-1 градусов. Пока лишь не понятно, сколько ожидается осадков, а так же, сколько выпадет снега. Сейчас ожидаемый снежный покров разнится, его высота ожидается от 5 до 15 см», - сообщается в паблике.

Ранее МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение – 1 мая ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

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Комментарии

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Беня
2021-05-01 17:30:54
Южный циклон, продукт глобального потепления приплывет и засыпет всех снегом :)
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