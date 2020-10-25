Цискаридзе в шоке от отпуска на российском курорте: "Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи"

Известный артист балета Николай Цискаридзе побывал в Сочи и был шокирован дороговизной отдыха на российском курорте.

Об этом он рассказал в интервью газете "Собеседник".

"Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи, – уверяет Николай. – Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся. После своего путешествия в Сочи я стал понимать, почему наши люди хотят отдыхать за границей. Я не знаю, поеду ли я туда еще. Если будет хорошая компания, почему бы нет? Для меня на отдыхе всегда важны люди, которые меня окружают".

По словам Цискаридзе, отдыхая в Сочи, он "забыл о привычном сервисе" и ходил на обычный городской пляж.

"Это был самый экстремальный поход. Честно говоря, последний раз я так отдыхал в 1989 году. Я там от души насмеялся, давно так не развлекался", — поделился артист.