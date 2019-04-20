ТЦ в Карелии выплатил женщине 80 тысяч рублей за переломы

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Жительница Лахденпохского района сломала ногу и руку в ТЦ.
В группе "ЛахденпохьЯ-НАВСЕГДА" появилась информация о том, что женщина через суд добилась компенсации от ТЦ.
В августе женщина поскользнулась на плитке пола у входа на второй этаж торговых помещений магазина и упала, получив перелом лучевой кости правой руки и прелом плюсневой кости левой стопы без смещения.
Пострадавшая обратилась в Приозерскую больницу, где ей была оказана первая помощь.
Женщина через суд потребовала от юридического лица компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
Суд удовлетворил исковые требования.
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