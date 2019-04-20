ТЦ в Карелии выплатил женщине 80 тысяч рублей за переломы

Жительница Лахденпохского района сломала ногу и руку в ТЦ.

В группе "ЛахденпохьЯ-НАВСЕГДА" появилась информация о том, что женщина через суд добилась компенсации от ТЦ.

В августе женщина поскользнулась на плитке пола у входа на второй этаж торговых помещений магазина и упала, получив перелом лучевой кости правой руки и прелом плюсневой кости левой стопы без смещения.

Пострадавшая обратилась в Приозерскую больницу, где ей была оказана первая помощь.

Женщина через суд потребовала от юридического лица компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковые требования.