Туман накрыл федеральную трассу в Карелии

Госавтоинспекция предупреждают водителей о плохой видимости на федеральной трассе "Кола".

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, на трассе «Кола» плохая видимость из-за тумана. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения и быть предельно внимательными.

Госавтоинспекции советуют во время поездки держать увеличенную дистанцию, соблюдать скоростной режим, воздержаться от обгона, следить за боковым интервалом.

«Все внимание сконцентрируйте на дороге, не отвлекайтесь на телефон и на разговоры с попутчиками», - говорится в сообщении ГИБДД.