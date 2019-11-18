Туман опустится на Карелию во вторник

О погоде на 19 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно. Временами возможен слабый дождь. Ночью и утром туман.



Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем – умеренный.

Ночью и днем температура воздуха составит +2, +4 градуса.



В районах Карелии также будет облачно. Местами ожидается дождь, на севере – с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный: ночью – слабый, днем умеренный.

Ночью и днем будет 0, +5 градусов, на севере похолодает до -3.