Туманный вторник ждет жителей Карелии

По теме
Загрузка...
О погоде на 4 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 4 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до +19, +21.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью и в первой половине дня в прибрежных районах туман.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью похолодает до +10,+15, местами до +6 градусов, днем воздух прогреется до +18, +23.
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
31.08.2018, 15:11
Аналитика
Сегодня 12:19
Политкухня
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
31.08.2018 11:50
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
Чтиво
Сегодня 15:53
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.
28.08.2018 10:00
16.08.2018 13:40
Медиа
Сегодня 15:12
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии