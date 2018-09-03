Туманный вторник ждет жителей Карелии

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

О погоде на 4 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 4 сентября будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер восточных направлений слабый.

Температура ночью составит +11, +13 градусов, днем потеплеет до +19, +21.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью и в первой половине дня в прибрежных районах туман.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью похолодает до +10,+15, местами до +6 градусов, днем воздух прогреется до +18, +23.