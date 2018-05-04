Турист из Москвы лишился гаджета после встречи с петрозаводчанкой

Отдохнув на турбазе с молодой петрозаводчанкой, турист из Москвы лишился дорого телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление от жителя Москвы, который приехал в Карелию отдохнуть. Он поселился на одной из туристических баз, расположенных в Прионежском районе.

Сюда же он пригласил девушку, с которой познакомился не так давно. После того, как гостья уехала, мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Его подозрения сразу пали на недавнюю знакомую, о которой он практически ничего не знал.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя ранее судимая петрозаводчанка. У нее был обнаружен похищенный гаджет.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.