Турист из Москвы лишился гаджета после встречи с петрозаводчанкой

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Отдохнув на турбазе с молодой петрозаводчанкой, турист из Москвы лишился дорого телефона, сообщили в МВД Карелии.
В полицию поступило заявление от жителя Москвы, который приехал в Карелию отдохнуть. Он поселился на одной из туристических баз, расположенных в Прионежском районе.
Сюда же он пригласил девушку, с которой познакомился не так давно. После того, как гостья уехала, мужчина обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 13 тысяч рублей. Его подозрения сразу пали на недавнюю знакомую, о которой он практически ничего не знал.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя ранее судимая петрозаводчанка. У нее был обнаружен похищенный гаджет.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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