Турист с одним отрицательным тестом на коронавирус может путешествовать по Карелии

Глава Карелии уточнил требования к приему туристов, совершающих многодневные туры по республике.

В распоряжении, которое руководитель региона Артур Парфенчиков подписал в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Карелии, уточнены требования к размещению постояльцев в гостиницах, хостелах и на турбазах, которые вступают в силу с 15 июля.

«Напомню, что принимать гостей объекты размещения смогут только при наличии у них документа о вакцинации либо справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за 2 дня до заселения. При этом гостям, которые останавливаются в разных отелях в течение многодневного тура, достаточно один раз предъявить необходимый документ — при первом заселении. В остальных гостиницах нужно будет лишь предоставить подтверждение о проживании в первом отеле и туристическую путевку», — сообщил глава Карелии.

Ранее глава Карелии назвал условия для проведения массовых мероприятий.