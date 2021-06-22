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Глава Карелии назвал условия для проведения массовых мероприятий

Новости. Общество
15:08, 23 Июня 2021
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте Республика Карелия

Руководитель республики Артур Парфенчиков внес уточнение в распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий.

Накануне по решению оперативного штаба в Карелии был введен запрет на все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Глава Карелии подписал сегодня, 23 июня, распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий, внеся уточнения.

«Карелии запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия численностью свыше 30 человек в помещении и более 100 человек на открытом воздухе. Но есть исключения! Если все участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации, такие мероприятия проводить можно», — сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

Напомним, по данным оперштаба, увеличение числа заболевших коронавирусом зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-23 15:17:29
Пофиг. Чипируй всех подряд, шарапов. Потом для меня суммируешь
Гость
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