Глава Карелии назвал условия для проведения массовых мероприятий

Руководитель республики Артур Парфенчиков внес уточнение в распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий.

Накануне по решению оперативного штаба в Карелии был введен запрет на все массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. Глава Карелии подписал сегодня, 23 июня, распоряжение об ограничении количества участников массовых мероприятий, внеся уточнения.

«Карелии запрещено проводить массовые развлекательные мероприятия численностью свыше 30 человек в помещении и более 100 человек на открытом воздухе. Но есть исключения! Если все участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 2 дня до начала мероприятия, или документ о вакцинации, такие мероприятия проводить можно», — сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

Напомним, по данным оперштаба, увеличение числа заболевших коронавирусом зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах. Наряду с обычным штаммом коронавируса встречаются британский и южноафриканский штаммы.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 126 новых случаев коронавируса.