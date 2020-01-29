Туриста с подозрением на коронавирус госпитализировали в Финляндии

В Лапландии снова госпитализирован турист из Китая.

Путешественник, приехавший в Финляндию из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки нового вида коронавируса, обратился в поликлинику Ивало с симптомами гриппа, пишет Yle.



Оттуда его перевезли в центральную больницу Лапландии в Рованиеми. Больной помещен в карантин.

Результаты лабораторных анализов больного будут готовы сегодня.

На прошлой неделе подозрение на коронавирус у китайского туриста в Лапландии оказалось ложным.

Ранее сообщалось, что Карелия готовится к возможной вспышке коронавируса.