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Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

Новости. Общество
15:48, 06 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы Карелии администрация Петрозаводска установила время посещения организованным группам туристов объектов розничной продажи продовольственных товаров, товаров первой необходимости, сувенирной продукции.

Соответствующее постановление подписано 3 июля.

Так, посещение объектов розничной продажи продовольственных товаров и товаров первой необходимости возможно с 20.00 до 22.00.

Магазины розничной продажи сувенирной продукции могут принимать туристов в период режима работы таких объектов.

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Комментарии

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карел
2020-07-06 16:42:02
Кто же там всё бредит ? Не позорились бы . Если контроля за исполнением не осуществить . то к чему всё это .
Andrey+
2020-07-06 16:24:32
...К 20-му году Карелия прославилась своими предприятиями розничной торговли. Редкий мурманчанин, москвич или петербуржец мог удержаться от соблазна съездить на денек в шоп-тур в Петрозаводск. Изобилие корюшки, калиток и карельского морса сводило с ума даже китайцев! Горожане были заранее предупреждены о переполненных магазинах с восьми до десяти вечера и старались сделать покупки загодя, чтобы позже, с благодарностью к мэру, взирать со своих балконов на косяки экскурсантов, снующих с бешеной скоростью по танцевальным залам и ресторанам "Карелии-Маркет" или делавших покупки в "Сигме" в бусах из карельского шунгита и эпосом "Калевала" под мышкой. И лишь кассиры, скрывая маской свою усталость, весело раздавали приехвшим гостям чеки с надписью "Tourists, go home"...
In
2020-07-06 16:23:49
зато проголосовали. Новый с Киром оденут форму НКВД ,с пистолетами "кольт" и будут следить за режимом .
Гость
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