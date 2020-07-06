Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы Карелии администрация Петрозаводска установила время посещения организованным группам туристов объектов розничной продажи продовольственных товаров, товаров первой необходимости, сувенирной продукции.

Соответствующее постановление подписано 3 июля.

Так, посещение объектов розничной продажи продовольственных товаров и товаров первой необходимости возможно с 20.00 до 22.00.



Магазины розничной продажи сувенирной продукции могут принимать туристов в период режима работы таких объектов.