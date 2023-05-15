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Туристам станет проще попасть в Чернобыльскую зону

Новости. Общество
20:30, 28 Мая 2023
фото: © www.visapourlimage.com

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Одобрен законопроект, упрощающий правила посещения туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В частности, в документе прописаны правовые основания для:

- превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для исследований;

- упрощения правил посещения туристами этой территории;

- введения прозрачных правил для хозяйственной деятельности в зоне отчуждения;

- создание условий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом пишет РБК. Федеральное издание отмечает, что поездки в Чернобыльскую зону начались еще во второй половине 1990 годов, тогда попасть туда помогали общественные организации.

Сейчас это бизнес двух десятков компаний, объединившихся в Ассоциацию чернобыльских туроператоров. Популярность поездок в Припять выросла после выхода на экраны многосерийного фильма HBO «Чернобыль» в 2019 году. По итогам того года зону отчуждения посетили более 124 тысяч человек, большинство из них иностранцы.

Напомним, авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысяч квадратных километров (23% от общей площади страны).

На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров. 


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