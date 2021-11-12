Туристический автобус попал в смертельное ДТП на трассе «Кола» недалеко от Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей и туристического автобуса произошло сегодня на трассе «Кола» недалеко от границы с Карелией.

Как сообщает издание 47news.ru, на 187 километре трассы влобовую столкнулись автомобили Skoda Rapid и Volkswagen Tiguan. Одна из машин от удара отлетела и задела по касательной туристический автобус.

Погиб один из людей в Skoda. Второго человека и ребёнка госпитализировали в Лодейнопольскую районную больницу.

В «Фольквагене» также находились двое взрослых и ребенок. Им была оказана помощь на месте.