Автобус с туристами загорелся по дороге к ладожским шхерам (ФОТО, ВИДЕО)

Автобус с путешественниками вспыхнул во Всеволожском районе Ленобласти в 10.30.

Как стало известно 47news, на 27 километре Приозерского шоссе на трассе "Сортавала" у поворота на деревню Агалатово загорелся туристический автобус.

"Ехали на экскурсию по ладожским шхерам. Должны были добраться до Сосново, затем – в сторону Приозерска. В дороге почувствовали сильный запах солярки, затем гари. Машина остановилась, все высыпали из салона, нас человек 40 было внутри", – рассказала пассажирка



По словам очевидца, огонь начал выбиваться из моторного отсека. Пламя безуспешно пытались потушить огнетушителями.





В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место выехали дежурные смены ближайших пожарно-спасательных частей –девять человек и две единицы техники.