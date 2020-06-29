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Автобус с туристами загорелся по дороге к ладожским шхерам (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:13, 30 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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Автобус с путешественниками вспыхнул во Всеволожском районе Ленобласти в 10.30.

Как стало известно 47news, на 27 километре Приозерского шоссе на трассе "Сортавала" у поворота на деревню Агалатово загорелся туристический автобус.

"Ехали на экскурсию по ладожским шхерам. Должны были добраться до Сосново, затем – в сторону Приозерска. В дороге почувствовали сильный запах солярки, затем гари. Машина остановилась, все высыпали из салона, нас человек 40 было внутри", – рассказала пассажирка

По словам очевидца, огонь начал выбиваться из моторного отсека. Пламя безуспешно пытались потушить огнетушителями.



В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на место выехали дежурные смены ближайших пожарно-спасательных частей –девять человек и две единицы техники.

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Комментарии

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