Туристический поезд «Карельский вояж» прибудет в Петрозаводск

В мэрии Петрозаводска рассказали о круизном поезде «Карельский вояж», который прибудет в республиканскую столицу.

«Федеральная пассажирская компания» запустила круизный туристический поезд № 928/927 «Карельский вояж». Он будет следовать по маршруту: Москва — Петрозаводск — Выборг — Москва. В состав поезда включены двухэтажные вагоны модели «2020». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что «Карельский вояж» будет курсировать в октябре, отправляясь из Москвы вечером в пятницу и возвращаясь в столицу утром в понедельник. Пассажирам предложат обзорные экскурсии по городам следования поезда. Путешественники также смогут посетить заповедник «Кивач» и горный парк «Рускеала».

Круизный поезд совершит четыре рейса: 8, 15, 22 и 29 октября (даты отправления из Москвы). С 2022 года «Карельский вояж» обещают сделать регулярным.

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