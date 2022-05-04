Туристический поезд «В Карелию» будет курсировать до конца мая

Поезд сообщением Москва–Петрозаводск–Сортавала–Выборг–Москва будет ходить до 27 мая.
«РЖД» продлевает круговой туристический маршрут выходного дня: Москва–Петрозаводск–Сортавала–Карельская–Выборг– Москва. Туристический поезд № 928/927 будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу 13, 20 и 27 мая в 20.35 и прибывать обратно по понедельникам в 9.15, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В качестве отеля на колесах для путешественников на данном маршруте будет использоваться вагон класса «Люкс» с тремя комфортабельными купе. В каждом купе — 2 спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. В каждом купе есть все необходимое: фен, халат, полотенца, тапочки, косметический набор для мужчин и женщин.
Это полноценный тур выходного дня: днем туристы смогут посещать экскурсии и гулять по городам, а ночь проводить в поезде. У путешественников будет возможность ознакомиться с достопримечательностями Петрозаводска, Сортавалы, а также старинного Выборга. На участке пути от станции Хелюля до Сортавала туристический поезд будет следовать на паровозной тяге.
Ранее сообщалось, РЖД запустят дополнительный ретропоезд до горного парка Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание