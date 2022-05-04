Туристический поезд «В Карелию» будет курсировать до конца мая

Поезд сообщением Москва–Петрозаводск–Сортавала–Выборг–Москва будет ходить до 27 мая.

«РЖД» продлевает круговой туристический маршрут выходного дня: Москва–Петрозаводск–Сортавала–Карельская–Выборг– Москва. Туристический поезд № 928/927 будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы вечером в пятницу 13, 20 и 27 мая в 20.35 и прибывать обратно по понедельникам в 9.15, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В качестве отеля на колесах для путешественников на данном маршруте будет использоваться вагон класса «Люкс» с тремя комфортабельными купе. В каждом купе — 2 спальных места, кресло, откидной столик, индивидуальные биотуалет и душ. В каждом купе есть все необходимое: фен, халат, полотенца, тапочки, косметический набор для мужчин и женщин.

Это полноценный тур выходного дня: днем туристы смогут посещать экскурсии и гулять по городам, а ночь проводить в поезде. У путешественников будет возможность ознакомиться с достопримечательностями Петрозаводска, Сортавалы, а также старинного Выборга. На участке пути от станции Хелюля до Сортавала туристический поезд будет следовать на паровозной тяге.

Ранее сообщалось, РЖД запустят дополнительный ретропоезд до горного парка Карелии.