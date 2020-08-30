Туристический потенциал карельского Приладожья обсудили в Питкяранте

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район Артур Парфенчиков провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание, на котором обсудили вопросы развития туристического потенциала района.

Открывая совещание, глава республики отметил, что туризм сегодня является неотъемлемой частью экономической и общественной жизни территорий. За последнее время в республике идёт реализация крупных проектов в сфере туризма. Например, основу для дальнейшего развития туризма на территории Питкяранского района закладывает создание туристического кластера "Южная Карелия", сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Участники совещания отмечали, что район имеет все предпосылки для развития экологического, спортивного, этнографического, событийного, сельского туризма. Многие объекты туристского показа, такие как Варашев Камень, Церковь Николая Чудотворца, Мемориал "Крест скорби", Германовский скит Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, памятник военной истории "Линия "U" и другие, хорошо известны туристам. Особую привлекательность району придаёт уникальная приладожская природа. Достаточно сказать, что в Питкярантском районе находится около сорока красивейших водопадов, многие из которых уже хорошо известны далеко за пределами Карелии: Водопады Юканкоски (Белые мосты), Роскелакоски (Молочный), Койринйоки, Пёюхинкоски, Оннекоски (Минутка).

Наиболее посещаемый в районе памятник природы – водопад "Белые мосты". Чтобы увидеть мощь падающей с высоты 19 метров воды, в Питкярантский район приезжают с каждым годом всё больше жителей Карелии и других регионов страны. Комплекс водопадов включён в список особо охраняемых природный территорий, и в этом году было заключено уникальное для Карелии соглашение о развитии инфраструктуры для приема туристов за счет частного инвестора. Это инвестиционный проект "Туристский центр "Три водопада", реализуемый ООО "ПТО Питкяранта", который предусматривает в период 2019-2025 годов создание объекта социально-культурного назначения, включающего в себя не менее 15 объектов туристской инфраструктуры. Планируемый объем внебюджетных инвестиций в период 2019-2025 годов составляет 610 млн рублей. Реализация проекта позволит создать прецедент по развитию взаимодействия между государством и частным инвестором с использованием элементов государственно-частного партнёрства.

Один из проблемных вопросов – грунтовая дорога до водопадов, которую глава республики осмотрел перед совещанием. Артур Парфенчиков заявил, что необходимо построить новую дорогу, которая позволит "Белым мостам" стать одним из самых посещаемых туристических объектов всей республики. Сейчас завершается проектирование дороги, к концу текущего года должно появиться заключение экспертизы. По плану дорога будет двухполосной, с большой парковкой перед водопадом на 194 легковых автомобиля и 25 автобусов. Кроме того, планируется строительство дороги и к водопаду "Молочный", что находится недалеко от "Белых мостов". Проектно-сметная документация этой трассы уже проходит экспертизу.

Подводя итог разговору, Артур Парфенчиков сказал, что Правительством республики поставлена цель за несколько лет увеличить туристический поток в карельское Приладожье до 500 тысяч человек в год. Это позволит создать новые рабочие места, даст импульс развития многим местным производствам – от торговли и пищевой промышленности до транспорта и строительства дорог.

"Мы развиваем туризм и потому, что это один из инструментов подъёма экономики, решения социальных задач, и в конечном итоге – создания более комфортных условий для жителей Карелии", - подчеркнул Глава республики.