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Туристы не хотят встречать Новый год в одном из поселков Карелии из-за пандемии

Новости. Общество
12:11, 13 Ноября 2020
фото: © паблик П.Ильинский/vk.com/public_ilinsky
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Поселок Ильинский Олонецкого района попал в десятку населенных пунктов, в которых упал спрос на отдых на Новый год из-за коронавируса.

По данным исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Осташков и Кимры в Тверской области, Ильинский в Карелии, Евпатория в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Гагра в Абхазии, Токсово в Ленинградской области, Истра в Московской области, а также Тула и Москва составили десятку городов, где спрос на аренду жилья для отдыха в новогодние праздники упал из-за пандемии коронавируса.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Новый год от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 830 рублей до 14,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, дороже — в Токсово.

В Ильинском отдых обойдется в 6900 рублей (2,5 ночи), в Москве — в 4062 рубля  (4 ночи), в Анапе - 830 рублей (6 ночей), в Токсово — в 12000 рублей  (1 ночь), в Кимрах — 14750 рублей (2 ночи).

Список составлен на основании данных бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

По сравнению с прошлым годом, топ-10 городов существенно поменялся, остался на первом месте только Осташков, в котором увеличилась средняя продолжительность отдыха и уменьшилась средняя стоимость ночи. Для сравнения: в новогоднем сезоне 2019 — 2020 в Осташкове можно было снять дом за 9541 рубль в сутки на 3,4 ночи, в среднем, то в предстоящем сезоне 2020 — 2021 — уже за 9311 рублей и на 4,5 ночи.

Десятку городов, в которых в прошлом году меньше всего отдыхало туристов на новогодние праздники, составляли Осташков, Екатеринбург, Пятигорск, Кисловодск, Красная Поляна, Краснодар, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Олонец и Бахчисарай.

Ранее Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-11-13 12:21:18
Нафиг не уперлись
zanoza
2020-11-13 12:20:57
От вируса нигде не спрячешься, да и не стоит, не так уж и страшен этот вирус, многие болеют либо в лёгкой форме, либо бессимптомно.
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