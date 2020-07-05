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Туристы поблагодарили спасателей, которые помогли им выбраться с острова в Карелии

Новости. Общество
15:50, 05 Июля 2020
фото: МЧС Карелии
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Жители Санкт-Петербурга отправили благодарственное письмо сотрудникам ГИМС, участвовавшим в операции по спасению замерзающих туристов на острове Амбарный в Сегежском районе.

По информации МЧС Карелии, инцидент произошел 3 мая в районе острова Амбарный. Туристы, возвращаясь с рыбалки на квадроцикле, попали в полынью, утопили квадроцикл, оказавшись в воде. Из воды они выбрались самостоятельно и пешком по льду отправились на остров, откуда позже позвонили в службу "01".

"Из разговора с пострадавшими удалось уточнить, что они полностью мокрые, обуви вообще не было, вокруг них большое количество снега, а предметы розжига (зажигалки) вышли из строя, световых приборов с собой они не имеют, телефон один и заряд батареи находится на минимальном уровне. В результате опрокидывания в полынью травм не получили, жалуются на сильный холод и просят о помощи", - рассказали в МЧС Карелии.

К провалившимся под лед туристам из Сегежи были отправлены сотрудники местного ГИМС и пожарно-спасательный отряд. Сотрудники МЧС преодолели 150 километров, отделявшие их до острова Амбарный. В 04:30 туристов нашли. Пострадавшие, свернувшись, лежали на земле. Инспекторы ГИМС отогрели туристов с помощью растирания онемевших конечностей и физических упражнений. С гостями из Северной столицы поделились сухой одеждой.  В 06:00 пострадавших привезли на берег озера, откуда отправили в поселок Олений, где мужчины остановились на время отдыха в Сегежском районе. Туристы были переданы фельдшеру Чернопорожского поселения.

За свое спасение сотрудникам местного ГИМС пострадавшие отправили благодарственное письмо.

Ранее жительница Карелии поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативность.

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