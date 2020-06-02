Жительница Карелии поблагодарила полицейских за неравнодушие и оперативность

В МВД по Республике Карелия поступило благодарственное письмо в адрес сотрудников уголовного розыска, которые помогли жительнице Петрозаводска найти потерявшегося пожилого отца.

Информация о пропаже мужчины 1938 года рождения, страдающего потерей памяти, поступила в отдел полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску в минувшую среду. Его дочь сообщила, что пенсионер живет один и практически никуда не выходит, а она регулярно его навещает. В тот день женщина обнаружила, что отца нет дома, и забила тревогу.

Ориентировка была передана всем дежурным нарядам, кроме того, информация поступила в СМИ. Ближе к вечеру с сотрудниками уголовного розыска связался бдительный гражданин, который заметил на улице схожего по приметам мужчину. Тот был дезориентирован и не понимал, в каком городе находится. Полицейские оперативно выехали на место и помогли пенсионеру встретиться с родственницей.

"Хочу выразить слова огромной благодарности всем сотрудникам, принимавшим участие в розыске, - говорит автор письма. - На мой взгляд, оперативники провели колоссальную работу, чтобы в кратчайшие сроки найти папу. Они просто его спасли. Приятно знать, что в полиции работают такие неравнодушные люди".

Напомним, пропавшего пенсионера нашли на окраине Петрозаводска.