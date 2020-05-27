Пропавшего пенсионера нашли на окраине Петрозаводска

Объявленный ранее в розыск петрозаводчанин 1938 года рождения найден, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", пенсионера, который ушел из дома по улице Мичуринская сутки назад, нашли за "Садовым центром" в промзоне Петрозаводска.

Полиция поблагодариа СМИ и пользователей соцсетей за распространение информации, а также граждан - за оказание помощи.

Напомним, пожилой человек покинул свой дом на улице Мичуринской 26 мая. Пенсионер страдает от провалов памяти.

Ранее нашли живым и здоровым 18-летнего юношу, пропавшего в Медвежьегорске.