Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым

Молодой человек, который 16 мая возвращался домой через Водопадную поляну в Медвежьегорске и пропал, нашелся.

Как сообщается в паблике "Доброспас", юноша жив и здоров, криминальной составляющей в исчезновении нет.

Напомним, полиция Медвежьегорского района разыскивала без вести пропавшего Селедкова Евгения, 2001 г. р. Юноша 16 мая в районе 23.00 возвращался домой через Водопадную поляну в Медвежьегорске и с того момента до сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно.

Ранее пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Лоухском районе.