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Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым

Новости. Общество
18:40, 19 Мая 2020
фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock
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Молодой человек, который 16 мая возвращался домой через Водопадную поляну в Медвежьегорске и пропал, нашелся.

Как сообщается в паблике "Доброспас", юноша жив и здоров, криминальной составляющей в исчезновении нет.

Напомним, полиция Медвежьегорского района разыскивала без вести пропавшего Селедкова Евгения, 2001 г. р. Юноша 16 мая в районе 23.00 возвращался домой через Водопадную поляну в Медвежьегорске и с того момента до сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно.

Ранее пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Лоухском районе.

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Комментарии

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кир
2020-05-19 18:57:11
Изя, первым его нашел, не выходя из дома. :)
Изя
2020-05-19 19:15:55
кир, кто бы сомневался в тебе ) Если бы не ты , то кто )))) :)
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