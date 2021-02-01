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Туристы с питомцами выбирают для путешествий столицу Карелии

Новости. Общество
17:40, 02 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводск вошел в топ-10 популярных городов для путешествия с питомцами в 2021 году.

Сейчас питомец - это неотъемлемая часть семьи и, можно сказать, полноценный путешественник. С каждым годом появляется все больше объектов размещения, готовых принять с животными.

Туристы с питомцами в основном для размещения выбирают отели (68%), квартиры и дома менее популярны - выбирают 15% туристов. Что немаловажно, такие туристы останавливаются для проживания от 5 ночей и основательно подходят и к выбору объекта размещения и условий для питомца.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил топ-10 популярных городов для путешествия с питомцами:

1. Ялта - 15%
2. Сочи - 11%
3. Гагра - 10%
4. Петрозаводск - 9%
5. Санкт - Петербург - 8,5%
6. Ростов-на-Дону - 7,5%
7. Москва - 5,7%
8. Зеленоградск - 5,2%
9. Казань - 5%
10. Осташков- 4,25%

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-02-02 17:56:02
Еще бы кто-нибудь какули на улице за этими туристическими питомцами убирал.
Гость
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