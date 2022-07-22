Туристы смогут приехать на поезде в Петрозаводск и по тому же билету пересесть на «Комету» до Кижей

Министерство транспорта Карелии совместно с РЖД планирует запуск мультимодального маршрута Москва–Кижи через Петрозаводск.

Туристы смогут по одному билету приехать на поезде в Петрозаводск и пересесть на «Комету» до острова Кижи.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель главы Минтранса Дмитрий Кондрашин.

По его словам, такой мультимодальный маршрут уже второй год действует между Москвой и островом Валаам.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков предложил Минтрансу подумать над возможностью запустить поезда до берега Петрозаводской губы Онежского озера — к причалу с «Кометами». Для этого, по мнению губернатора, можно использовать старые железнодорожные пути, который ранее предназначались для вывоза грузов из промышленной зоны, расположенной на берегу озера.