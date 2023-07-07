Туристы стали реже пересекать популярный пункт пропуска между Финляндией и Карелией

Трафик упал на пункте пересечения границы в Вяртсиля-Ниирала.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», объявленное властями Финляндии ужесточение ограничений на въезд в страну россиян привело к сокращению трафика на пункте пересечения границы в Вяртсиля-Ниирала. По данным финских пограничников, в июне на этом пункте было зарегистрировано всего около 16,9 тысячи пересечений, что на 18℅ меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Путешественников стало меньше даже по сравнению с апрелем и маем нынешнего года: так, в апреле в Вяртсиля-Ниирала границу пересекли 19,4 тысячи человек, а в мае - 20,5 тысячи.

Кто чаще пересекает границу на этом участке, читайте в «МК в Карелии».