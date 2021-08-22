Туристы стремятся в Карелию, чтобы испытать себя на смелость

Саамские лабиринты из Беломорского района Карелии попали в тройку самых адреналиновых мест в России для путешествий.

Человеку свойственно проявлять интерес ко всему загадочному и неизведанному. Именно поэтому мы смотрим фильмы ужасов и рассказываем друг другу байки о странных происшествиях. Можно пойти ещё дальше — и отправиться в одно из самых адреналиновых мест России, дабы испытать себя на смелость.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей соцсетей и определил, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость.

Самые адреналиновые места в России, по мнению туристов, - перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области. Уральский и калининградский «ужастики» набрали по 18 процентов голосов.

На втором месте - Саамские лабиринты в Карелии – 15 процентов. «Бронзу» в рейтинге самых адреналиновых мест в России получила Долина смерти в Камчатском крае – 12 процентов.

Девять самых адреналиновых мест в России для путешествий:

1. Перевал Дятлова, или Гора мертвецов (Свердловская область), 18%

2. Танцующий лес (Калининградская область), 18%

3. Саамские лабиринты (Карелия), 15%

4. Долина смерти (Камчатский край), 12%

5. Мыс Рытый (Байкал), 10%

6. Skypark AJ Hackett (Сочи), 9%

7. Патриаршие пруды (Москва), 9%

8. Детская комната Аджимушкайских каменоломен (Керчь), 7%

9. Мясной бор (Новгородская область), 1.5%

10. Медведицкая гряда (Волгоградская область), 1.5%