Туристы в Карелии запечатлели отдыхающую на льду нерпу

Животное выбралось погреться на солнце среди ладожских шхер.

Видео ладожской нерпы, выбравшейся на лед озера среди шхер, появилось в паблике «Экскурсии по Ладожским шхерам | Лахденпохья |».

«Ладожская нерпа греется на весеннем солнышке», — написали в паблике.

Занесенные в Красную книгу животные и раньше появлялись недалеко от Лахденпохьи. Так, в 2020 году нерпа плавала рядом с берегом в Яккимваарском заливе, позволяя жителям города собой любоваться.