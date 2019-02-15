Турнир по волейболу на Кубок председателя Петросовета стартует в Петрозаводске

В Петрозаводске 2 и 3 марта состоится традиционный волейбольный турнир среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Г.П. Боднарчука.

Соревнования обещают стать один из самых ярких городских спортивных событий этой весны, отметили в Петросовете.

Турнир проводится при поддержке общественной организации по популяризации физической культуры и спорта "Лига 4+2".

Представитель автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2" Ольга Королева рассказал "Столице на Онего", что в этом году принято решение вывести турнир на новый уровень и сделать его открытым, то есть заявиться на кубок может любая команда, которая соответствует установленным критериям.

Кроме того, соревнования пройдут на новой площадке – в спортивном зала ВСЦ "Акватика", что создаст, по мнению Ольги Королевой, более комфортные условия для волейболистов и зрителей.

Также Королева уточнила, что заявки на участие принимаются только от петрозаводских команд, так как турнир городской.

"Соревнования проводятся в возрастной категории "18+", поэтому подать заявку могут только совершеннолетние участники, - уточнила Ольга Королева, - и уровень волейболистов должен быть не ниже I спортивного разряда".

По словам организаторов, ожидается, что в турнире примет участие команда "Древлянка", являющейся чемпионом Республики Карелия.

"Сегодня Петрозаводск, без преувеличения, является центром волейбола в Карелии, - заявила Ольга Королева, - в прошлом году в карельской столице появилась даже своя Петрозаводская федерация этого вида спорта. За последние годы, действительно, стремительно растет популярность волейбола среди населения. К примеру, один из последних неклассических смешанных турниров собрал 40 волейбольных команд. Особое место в спортивной жизни, конечно, занимает и турнир среди женских команд на Кубок председателя Петросовета".