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Турция пообещала не повышать цены на отдых

Новости. Общество
11:37, 02 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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После возобновления авиасообщения с Россией цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года.

Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, пишет издание "РИА Новости".
 
"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", – сказал он.

Чорабатыр отметил, что власти оказывают поддержку секторам экономики, пострадавшим из-за пандемии, в том числе туристической отрасли. Но от прогнозов по числу российских туристов, которых в этом году примет Турция, он отказался.
 
"Не только Турция, но и другие страны лишь начали открываться для туризма, но мы думаем, что наша страна находится среди предпочтений у иностранных туристов, российских в том числе", – добавил собеседник агентства.

Чорабатыр также рассказал об изменениях стандартов питания в соответствии с противоэпидемическими требованиями. В отелях, в том числе работающих по системе "все включено", правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции.
 
По словам собеседника агентства, отели продолжат работать, даже если среди гостей выявят больных COVID-19. Персонал учреждений проинструктирован, как действовать в подобной ситуации.

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