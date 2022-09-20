Тысячи километров горизонтальной разметки обновили на трассах в Карелии и Мурманской области

На федеральных трассах помимо новых линий и пиктограмм восстановлены «зебры» на пешеходных переходах и поперечные шумовые полосы на подъезде к опасным участкам.

По сообщению Упрдор «Кола», с начала сезона дорожных работ на федеральных трассах двух регионов европейского Севера России обновили несколько тысяч километров линий горизонтальной разметки. На различных участках автодорог, в зависимости от интенсивности движения, графические обозначения наносятся краской, горячим либо холодным пластиком. Последние два, в силу их устойчивости, используются там, где разметка подвержена максимальному износу: на разделительных линиях, пешеходных «зебрах».

Уже несколько лет на многие участки федеральных трасс за Полярным кругом, где зима достаточно долгая, наносится желтая осевая разметка, которая хорошо контрастирует со снегом.

На федеральных трассах также обновлены стрелки и пиктограммы, шумовые полосы и более 300 графических обозначений пешеходных переходов — «зебр». Эти меры призваны обеспечить безопасность участников дорожного движения.

В Упрдоре «Кола» напомнили, по статистике основные виды дорожно-транспортных происшествий на «федералках» Карелии и Мурманской области — столкновения, съезды с дороги, наезды на стоящие транспортные средства и пешеходов. Причинами большинства ДТП остаются превышение скорости и опасные маневры на трассе (как правило — с выездом на полосу встречного движения), которые, как показывает практика, имеют наиболее тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, участок трассы «Кола» в соседнем регионе с Карелией останется без освещения.