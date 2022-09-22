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Тысячи жителей Петрозаводска остались на этой неделе без газа

Новости. Общество
10:37, 23 Сентября 2022
фото: © nn.ru

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В десятках домов микрорайона Ключевая со вторника нет газа — оператор устраняет проблему.

В «Столицу на Онего» обратилась жительница петрозаводского микрорайона Ключевая. В домах микрорайона, по ее словам, несколько дней нет газа. Первоначально об отключении предупреждала вывеска на дверях подъезда — там было написано, что газа не будет с 20 по 21 сентября. Однако к вечеру 22 сентября подключение все еще не состоялось.

Как уточнили в ЕДДС Петрозаводска, причиной отключения стали плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ЗАО филиал-трест «Петрозаводскгоргаз».

Без газа остались дома по адресам: улица Петрова, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, улица Кемская, 4, 10, улица Судостроительная, 2, 6, 8, 8А, 8Б, 8 В, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, улица Ключевая, 5, 7, 9, 11, улица Нойбранденбургская,  7, 9, 11, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 24, 25, 27.

В ЕДДС сообщили, что на данный момент ремонтные работы закончены и началось подключение домов к газоснабжению — его планируется завершить сегодня, 23 сентября, в 21 вечера.

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