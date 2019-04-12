Тысячный ребенок родился в перинатальном центре в Петрозаводске

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан поздравил тысячного ребенка, который родился в Республиканском перинатальном центре, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В рамках рабочей поездки Гуцан вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым посетил Республиканский перинатальный центр.

Они побывали в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных, где сейчас под круглосуточным наблюдением находятся более десяти малышей.

В послеродовом отделении Гуцан и Парфенчиков поздравили петрозаводчанку Марию Савкину, вручили подарок для ребенка и диплом о том, что ее малыш – тысячный ребенок, родившийся в перинатальном центре со дня открытия учреждения. Мальчика зовут Илья.

Всего с декабря прошлого года в новом перинатальном центре родилось 1011 детей.