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Новости. Общество
10:03, 03 Февраля 2018

У 69-летнего президента Финляндии родился сын

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По сообщению канцелярии президента, мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, пишет Yle.

В пятницу, 2 февраля, у президента Финляндии Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио родился сын. Об этом сообщила канцелярия главы государства, а также сам новоиспеченный отец в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Мы теперь родители маленького мальчика", написал президент к ссылке на сообщение канцелярии. Пост Ниинистё уже лайкнули более пятидесяти тысяч человек, он собрал более десяти тысяч комментариев и им поделились почти три тысячи раз.

В сообщении говорится, что отец присутствовал при родах и что мать и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Ребенок родился около восьми часов вечера в Хельсинки.

О беременности супруги президента стало известно 9 октября прошлого года. У Ниинистё уже есть двое сыновей от предыдущего брака, для Хаукио это первый ребенок. Пара начала встречаться в 2007 году и сочеталась узами брака в начале 2009 года.

Йенни Хаукио сейчас сорок лет, Саули Ниинистё – 69.

"Очень уважаемый в Финляндии человек. Ну ещё и детей делает ! Молодец !:))", - написал в Twitter глава администрации Лахденпохского района Владислав Вохмин.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
olonets
2018-02-03 12:58:23
Молодец Саули!!! Нашему президенту не до этого, ему бы со всем миром перессориться. Чем он успешно и занимается.
Лёнчик
2018-02-03 12:36:22
Молодец! В Финляндии людям можно и в 90 строгать детей, там защищённость детей просто зашкаливает,с нашей нищетой и подачками не сравнить.....
nae
2018-02-03 11:37:19
Первый ребенок в сорок лет. Кошмар. А второй ближе к пятидесяти?
Knower
2018-02-03 12:21:46
nae, толи дело ты. Продавец-консультант, зато уже трое в тридцать, да? Вот это здорово!
nae
2018-02-03 16:05:14
Knower, пальцем в небо
кир
2018-02-03 12:03:52
nae, теперь кровь нации обновляют с помощью африканцев, которые лезут туда даже через Карелию. Где "горячие финские парни"?
кир
2018-02-03 10:25:12
Как бы пофиг.
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