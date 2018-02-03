У 69-летнего президента Финляндии родился сын

По сообщению канцелярии президента, мать и новорожденный чувствуют себя хорошо, пишет Yle.

В пятницу, 2 февраля, у президента Финляндии Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио родился сын. Об этом сообщила канцелярия главы государства, а также сам новоиспеченный отец в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

"Мы теперь родители маленького мальчика", написал президент к ссылке на сообщение канцелярии. Пост Ниинистё уже лайкнули более пятидесяти тысяч человек, он собрал более десяти тысяч комментариев и им поделились почти три тысячи раз.

В сообщении говорится, что отец присутствовал при родах и что мать и новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Ребенок родился около восьми часов вечера в Хельсинки.

О беременности супруги президента стало известно 9 октября прошлого года. У Ниинистё уже есть двое сыновей от предыдущего брака, для Хаукио это первый ребенок. Пара начала встречаться в 2007 году и сочеталась узами брака в начале 2009 года.

Йенни Хаукио сейчас сорок лет, Саули Ниинистё – 69.

"Очень уважаемый в Финляндии человек. Ну ещё и детей делает ! Молодец !:))", - написал в Twitter глава администрации Лахденпохского района Владислав Вохмин.