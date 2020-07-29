У автомобиля, попавшего в ДТП в Петрозаводске, на ходу оторвало колесо (ВИДЕО)

Легковой автомобиль не вписался в поворот на Ключевском шоссе и потерял колесо.
ДТП произошло накануне утром на пересечении улиц Калинина, Лыжная, Правды и Ключевского шоссе.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, на регулируемом перекрёстке, в условиях дождя, легковой автомобиль не вписался в поворот, выехал влево за пределы проезжей части на разделительный газон. После этого произошло отсоединение левого переднего колеса.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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