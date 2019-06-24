У браконьеров в Карелии забрали лодки и сети

В Карелии за неделю поймали десятки браконьеров, сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

В Карелии выявили 41 административное правонарушение: наложено штрафов на сумму 77,1 тысяч рублей, взыскано штрафов на сумму 56 тысяч рублей.



У браконьеров изъяли 68 незаконных орудий лова и 8 транспортных средств.