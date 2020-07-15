У двоих детей, привезенных из Москвы в Карелию, выявлен коронавирус

Пришло лабораторное подтверждение о выявлении коронавирусной инфекции у двоих детей, прибывших из Москвы с родителями в поселок Вокнаволок.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы в Костомукше, в минувшую среду, 15 июля, пришло лабораторное подтверждение о выявлении коронавирусной инфекции у двоих детей, прибывших из Москвы с родителями в поселок Вокнаволок.

"Течение заболевания легкое, - отмечается в сообщении больницы. - Ранее у родителей была выявлена коронавирусная инфекция, они убыли по месту жительства в Москву до получения результатов анализа".

Напомним, 5 июля межрайонная больница Костомукши информировала, что в деревне Вокнаволок выявили два случая коронавируса, тест на COVID-19 оказался положительным у семейной пары, приехавшей из Москвы к родственникам.