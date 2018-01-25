У экс-сотрудников банка-банкрота в Карелии хотят отсудить 200 млн рублей премий

Конкурсный управляющий обанкроченного "РИТЦ Банка" направил в Арбитражный суд Карелии заявления о признании недействительным начисление многомиллионных премий бывшим руководителям.

Как сообщалось ранее, в судебных материалах фигурирует сумма в размере 50 млн. рублей, выплаченная, по утверждению конкурсного управляющего, бывшему главному бухгалтеру банка до его банкротства.

Кроме того, конкурсный управляющий оспорил перечисление премии на 50 млн. рублей бывшему руководителю кредитного учреждения.

В представленных документах указаны фамилии еще трех человек. По сведениям конкурсного управляющего, двое получили премии по 50 млн. рублей, третий - на 8,5 млн. рублей.

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