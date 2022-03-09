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У Карелии есть подушка безопасности для исполнения соцобязательств (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:20, 15 Марта 2022
фото: кадр из видео

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В парламенте Карелии прошло оперативное совещание по выработке антикризисных мер.

В нем приняли участие представители финансово-экономического блока правительства Карелии, вице-спикеры парламента и руководители профильных Комитетов Законодательного собрания.

Республика может получить федеральные бюджетные и коммерческие кредиты в объеме более 4 млрд рублей, сообщила министр финансов Карелии Елена Антошина.

«То есть у нас подушка безопасности для исполнения социальных обязательств, в случае резкого сокращения доходов, предусмотрена», — отметила Елена Антошина.

Министр экономического развития и промышленности региона Олег Ермолаев рассказал, что все 86 системообразующих предприятий Карелии (из них 12 с иностранным капиталом, 25 экспортно ориентированных) продолжают свою деятельность. «Все предприятия сегодня работают, несмотря на прозвучавшие заявления, но мы продолжаем мониторинг и взаимодействие с руководителями этих предприятий», — сказал руководитель ведомства.

Как было отмечено, правительство Карелии готовит законопроект, направленный на поддержку карельского бизнеса.

«Мы готовы этот законопроект оперативно отработать и принять», — заявил спикер Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

В ходе совещания парламентарии также обсудили вопросы снятия административных барьеров, которые сейчас мешают бизнесу получить региональные меры поддержки, финансирования республиканских программ, контроля за поставщиками продуктов в бюджетные учреждения и др.

На следующем оперативном совещании в парламенте планируется рассмотреть ситуацию в социальной сфере.

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