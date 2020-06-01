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У клещей в Карелии выявлен китайский вирус

Новости. Общество
12:15, 02 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Неизвестный ранее в республике вирус Алонгшана обнаружен у полпроцента клещей, обследованных карельскими учеными.

Об этом "Столице на Онего" сообщил заведующий лабораторией паразитологии растений и животных Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук Сергей Бугмырин. По его словам, в среднем около 4% клещей в Карелии являются носителями опасного вируса клещевого энцефалита, однако это далеко не все угрозы, которые могут таить в себе таежные клещи.

"На второе место по значимости угрозы я бы поставил клещевой боррелиоз, который вызывают бактериями рода Borrelia. Они встречаются в Карелии примерно у 25-30% клещей, и после их укуса человек может заболеть болезнью Лайма. Но это все-таки не вирусное заболевание, и оно лечится антибиотиками, – сказал Сергей Бугмырин. – Однако в Карелии встречается и такое заболевание, передаваемое клещами, как моноцитарный эрлихиоз. Его также вызывают бактерии, которые выявлены в среднем у 5% клещей. Но все эти инфекции – только вершина айсберга. Чем дальше мы исследуем клещей, тем больше мы выявляем патогенов, которых они могут переносить. К примеру, в результате последних исследований был обнаружен ранее неизвестный вирус Алонгшана, который имеет китайское происхождение, и он уже выявлен примерно у 0,5% клещей, которых мы изучали в Карелии. Однако нам пока неизвестно, может ли он вызывать какие-то заболевания или нет, хотя для этой группы вирусов уже описаны клинические случаи в других регионах".

Читайте подробнее в статье "Таежный клещ идет на Запад".    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-02 12:23:22
Слишком много расплодилось китайских вирусов, с чего бы это?
Гость
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