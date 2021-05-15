Гонщик из Карелии прокомментировал последствия аварии на ралли: он утверждает, что на опасном повороте не должны были находиться зрители.

Гонщик Олег Лозинский, чья машина во время ралли перевернулась и едва не снесла толпу зрителей, заявил, что люди не должны были находиться на данном участке. Об этом спортсмен рассказал изданию «Подъем».

«Нужно задавать вопрос организаторам, почему нет контроля безопасности на трассе. Кстати, когда я пришёл в себя, я увидел, что после аварии люди продолжали стоять в том же месте. Я показывал видео [организаторам ралли], пытаясь замедлить. Они всё видели, но никакой реакции от них не было», — заявил Олег Лозинский.

Гонщик рад, что не сбил зрителей. По его словам, сам он получил травму, а машина подлежит списанию.

«У меня сотрясение, со штурманом всё в порядке. Несмотря на списанный автомобиль и своё состояние, я рад, что никого не зацепил», — сказал спортсмен.

Напомним, авария с участием гоночного автомобиля произошла во время ралли «Пикник».

Как ранее сообщал паблик «Лахденпохья-Навсегда!», за рулем машины находился житель Лахденпохьи Олег Лозинский.

«Бешеный карел» словил «крышу». Проходившее 14–15 мая в Ленинградской области ралли «Пикник» для жителя Лахденпохья Олега Лозинского обернулось первой «крышей» — его «Гольф» улетел на одном из поворотов. Пилот и штурман — без особых проблем, чего не скажешь о железе. Пусть и печальный, но опыт, после которого надо двигаться дальше», — говорится в сообщении паблика.