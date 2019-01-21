У мужчины застряла рука в игровом автомате в Петрозаводске

Инцидент произошел утром 19 января в торговом центре, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.45 спасатели выехали в один из торговых центров Петрозаводска для оказания помощи мужчине. Его рука застряла в детском игровом автомате.

Прибывшие к месту вызова пожарные освободили мужчину.