У музыкального шоу "Голос.Дети" появится новый наставник

В этот раз продюсеры приготовили сюрприз: впервые в истории российской версии "Голос. Дети" наставником станет известная 36-летняя певица.

Светлана Лобода впервые станет наставником шоу "Голос. Дети".

У бывшей солистки "ВИА Гры" уже есть опыт работы в подобном проекте. В 2013 году она была членом жюри украинской версии шоу. Тогда она судила юных дарований вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой и певицей Тиной Кароль.

В шестом сезоне российского шоу кресла наставников также займут Валерий Меладзе и Пелагея, сообщает Cosmopolitan.