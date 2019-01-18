У музыкального шоу "Голос.Дети" появится новый наставник

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В этот раз продюсеры приготовили сюрприз: впервые в истории российской версии "Голос. Дети" наставником станет известная 36-летняя певица.
Светлана Лобода впервые станет наставником шоу "Голос. Дети".
У бывшей солистки "ВИА Гры" уже есть опыт работы в подобном проекте. В 2013 году она была членом жюри украинской версии шоу. Тогда она судила юных дарований вместе с рок-музыкантом Олегом Скрипкой и певицей Тиной Кароль.
В шестом сезоне российского шоу кресла наставников также займут Валерий Меладзе и Пелагея, сообщает Cosmopolitan.
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