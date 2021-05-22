У пенсионера после застолья пропали деньги с банковской карты

Жительница Петрозаводска подозревается в хищении денег с банковской карты у своего пожилого знакомого, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, в начале мая в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 73-летнего жителя города. У него пропала банковская карта, а затем со счета были списаны 3 000 рублей. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к преступлению причастна 40-летняя знакомая пенсионера. В один из дней она приходила к нему в гости, и они вместе выпивали.

Женщина призналась, что во время застолья незаметно забрала банковскую карту пенсионера, а затем отправилась в магазин, где приобрела продукты и спиртное.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.