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У пенсионера после застолья пропали деньги с банковской карты

Новости. Криминал
10:29, 23 Мая 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Жительница Петрозаводска подозревается в хищении денег с банковской карты у своего пожилого знакомого, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, в начале мая в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 73-летнего жителя города. У него пропала банковская карта, а затем со счета были списаны 3 000 рублей. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к преступлению причастна 40-летняя знакомая пенсионера. В один из дней она приходила к нему в гости, и они вместе выпивали.

Женщина призналась, что во время застолья незаметно забрала банковскую карту пенсионера, а затем отправилась в магазин, где приобрела продукты и спиртное.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-05-23 10:58:45
Пофиг их разборки, - сказал кот. Они всегда были такими.
Гость
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