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Новости. Криминал
11:23, 04 Сентября 2018

У петрозаводчанина украли целый гараж со всем имуществом

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Житель Петрозаводска пришел на место, где стоял гараж, и увидел лишь пустой квадрат земли, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 51-летнего горожанина. Он рассказал, что на улице Достоевского у него был гараж – металлический контейнер, в котором хранилось различное имущество. Когда владелец пришел на место, где стоял бокс, то обнаружил лишь пустой квадрат земли. Ущерб составил 72 тысячи рублей – стоимость похищенного контейнера, лодочного мотора и лодки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность 27-летнего петрозаводчанина к преступлению. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что с помощью манипулятора погрузил контейнер и отвез его в пункт приема металла.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2018-09-04 11:42:12
У владельца гараже есть документы об аренде земли? Документы на лодку и лодочный мотор?
кир
2018-09-04 11:44:37
ppppp, вот именно.
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