У петрозаводчанина украли целый гараж со всем имуществом

Житель Петрозаводска пришел на место, где стоял гараж, и увидел лишь пустой квадрат земли, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 51-летнего горожанина. Он рассказал, что на улице Достоевского у него был гараж – металлический контейнер, в котором хранилось различное имущество. Когда владелец пришел на место, где стоял бокс, то обнаружил лишь пустой квадрат земли. Ущерб составил 72 тысячи рублей – стоимость похищенного контейнера, лодочного мотора и лодки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность 27-летнего петрозаводчанина к преступлению. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что с помощью манипулятора погрузил контейнер и отвез его в пункт приема металла.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.