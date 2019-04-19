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Новости. Общество
13:19, 19 Апреля 2019

У поликлиники Петрозаводска экологи проведут мастер-класс

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Очередная акция "Выходные в любимом парке" пройдет в субботу на Ключевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

В субботу 20 апреля в 10.00 у поликлиники №4 начнется бесплатный мастер-класс по весенней обрезке деревьев и кустарников.

Для участников мероприятия также предусмотрена лекция об истории создания и особенностях зеленых зон района Ключевая. Активисты-экологи поучаствуют в уборке территории возле аллеи Отцов.

Мероприятия по уборке придомовых и общественных территорий идут во всех районах города. Так, в районе СКЗ 20 и 21 апреля у дома №13 по ул. Дружбы, д.13 будет установлен бункер для вывоза ТБО. Активисты смогут получить мешки для мусора с 10 до 12 часов 20 апреля у Александры Сергушкиной (ул. Дружбы д.13, кв.7).

Также 20 апреля в 10.00 пройдет акция "Выходные в любимом парке" на аллее Отцов (телефон организатора +7-921-460-86-80, Анна); в 14.00 - уборка территории Кварталов исторической застройки (ул. Малая Слободская,12) (организаторы – Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия, Карельский центр развития добровольчества).

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