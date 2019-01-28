У предпринимателя в Карелии обнаружили запрещенный продукт

При проверке у индивидуального предпринимателя была выявлена сухая, порошкообразная молочная продукция производства Финляндии, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Ввоз этой продукции запрещен в соответствии с указом президента от 06.08.2014 №560.

25 января продукция была изъята и уничтожена в количестве 2,8 кг.

Управление напоминает, что в настоящее время до 31.12.2019 года продлен запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.