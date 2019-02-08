У предпринимателя в Карелии сожгли кукурузу

Партию зараженной кукурузы уничтожили в Карелии, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

При проведении проверки одного из субъектов предпринимательства, занимающегося реализацией зерна и продуктов его переработки на территории Карелии, в торговом обороте была выявлена партия кукурузы кормовой (происхождение – Белгородская область), зараженная жизнеспособными семенами амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.).

Собственником указанной подкарантинной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.