У троллейбуса, разбившего легковушки в центре Петрозаводска, могли отказать тормоза

В популярном автомобильном паблике в соцсети опубликовано видео, доказывающее отказ тормозов у троллейбуса.

По информации пользователя сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Николая Костина, у троллейбуса, водитель которого устроил ДТП у мэрии, отказали тормоза.



В подтверждение своих слов мужчина предоставил видео с регистратора.



Напомним, в полиции Петрозаводска по факту ДТП с троллейбусом проводится проверка.



Дорожная авария произошла в субботу, 27 января, около 15.40 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по Куйбышева, не справился с управлением. В результате троллейбус столкнулся с двумя автомобилями.