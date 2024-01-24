У троллейбуса, разбившего легковушки в центре Петрозаводска, могли отказать тормоза

В популярном автомобильном паблике в соцсети опубликовано видео, доказывающее отказ тормозов у троллейбуса.
По информации пользователя сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Николая Костина, у троллейбуса, водитель которого устроил ДТП у мэрии, отказали тормоза.
В подтверждение своих слов мужчина предоставил видео с регистратора.
Напомним, в полиции Петрозаводска по факту ДТП с троллейбусом проводится проверка.
Дорожная авария произошла в субботу, 27 января, около 15.40 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.
По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по Куйбышева, не справился с управлением. В результате троллейбус столкнулся с двумя автомобилями.
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